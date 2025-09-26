Jak tworzyć strategię content marketingu, która wspiera biznes?
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭 𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐧𝐢𝐞 𝐭𝐲𝐥𝐤𝐨 𝐭𝐫𝐞𝐬́𝐜́, 𝐭𝐨 𝐧𝐚𝐫𝐳𝐞̨𝐝𝐳𝐢𝐞 𝐛𝐮𝐝𝐮𝐣𝐚̨𝐜𝐞 𝐳𝐚𝐮𝐟𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐢 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐜𝐣𝐞! 💡 W najnowszym wywiadzie Justyna Bakalarska, ekspertka w zakresie content marketingu, opowiada o tym, jak tworzyć strategię contentową, która wspiera rozwój biznesu.
2025-09-26, 14:57

Dowiedz się, jak łączyć treści z celami biznesowymi, unikać błędów przy tworzeniu strategii i jak sztuczna inteligencja wspiera, ale nie zastępuje kreatywności człowieka.

🎯 O czym mówiliśmy?
- Jak stworzyć skuteczną strategię content marketingową, opartą na celach biznesowych, analizie odbiorców i planowaniu.
- Dlaczego wysokiej jakości treści są kluczem do sukcesu w dobie AI i zmieniających się algorytmów.
- Jakie wyzwania stoją przed różnymi branżami i jak neuroróżnorodność może wpłynąć na kreatywność w marketingu.

💬 Content marketing to długofalowe działanie, które buduje świadomość i zaufanie do Twojej marki. Dowiedz się, jak tworzyć skuteczną strategię i wyróżniać się na rynku!

🔗 Zobacz pełny wywiad: https://lnkd.in/d4re8c8P

KONTAKT / AUTOR
Adrianna Nowak
spejalista ds. marketingu internetowego
Agencja Marketingu Internetowego Widoczni
612248326
612248326
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Widoczni
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.