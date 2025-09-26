Jak tworzyć strategię content marketingu, która wspiera biznes?
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭 𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐧𝐢𝐞 𝐭𝐲𝐥𝐤𝐨 𝐭𝐫𝐞𝐬́𝐜́, 𝐭𝐨 𝐧𝐚𝐫𝐳𝐞̨𝐝𝐳𝐢𝐞 𝐛𝐮𝐝𝐮𝐣𝐚̨𝐜𝐞 𝐳𝐚𝐮𝐟𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐢 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐜𝐣𝐞! 💡 W najnowszym wywiadzie Justyna Bakalarska, ekspertka w zakresie content marketingu, opowiada o tym, jak tworzyć strategię contentową, która wspiera rozwój biznesu.
Dowiedz się, jak łączyć treści z celami biznesowymi, unikać błędów przy tworzeniu strategii i jak sztuczna inteligencja wspiera, ale nie zastępuje kreatywności człowieka.
🎯 O czym mówiliśmy?
- Jak stworzyć skuteczną strategię content marketingową, opartą na celach biznesowych, analizie odbiorców i planowaniu.
- Dlaczego wysokiej jakości treści są kluczem do sukcesu w dobie AI i zmieniających się algorytmów.
- Jakie wyzwania stoją przed różnymi branżami i jak neuroróżnorodność może wpłynąć na kreatywność w marketingu.
💬 Content marketing to długofalowe działanie, które buduje świadomość i zaufanie do Twojej marki. Dowiedz się, jak tworzyć skuteczną strategię i wyróżniać się na rynku!
🔗 Zobacz pełny wywiad: https://lnkd.in/d4re8c8P
